Handbal feminin: Minaur bate Clujul într-un meci în care a contat doar golul Vineri dimineața, Sala Polivalenta din București a fost gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și CSU Cluj Napoca, joc din cadrul etapei a noua din Liga Florilor MOL. Baimarencele s-au impus cu 40-30 (18-17) și iși pastreaza locul al doilea in clasament. Am avut parte de un meci cu foarte multe goluri marcate, disputat intr-un ritm foarte bun, dar și cu mari probleme in apararile celor doua echipe. Au fost nu mai puțin de 93 de atacuri finalizate cu aruncare la poarta (40/49 – 30/44), dar au mai fost și altele, incheiate cu mingi pierdute pe greșeli de tehnica individuala. Minaur n-a intrat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

