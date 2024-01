Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targu Jiu debuteaza astazi, de la ora 21:00, in grupele EHF European League. Formația antrenata de Liviu Andrieș va juca in Ungaria cu Motherson Mosonmagyarovari, iar partida va fi televizata in direct de Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport. Surpriza sezonului trecut in handbalul romanesc, CSM…

- Calificata in grupa principala IV a EHF European League, alaturi de Fuchse Berlin, Sporting CP si Dinamo Bucuresti, echipa masculina de handbal CSM Constanta va debuta in aceasta faza a competitiei pe 13 februarie 2024, pe teren propriu, cu nimeni alta decat cealalta finalista a sezonului trecut din…

- Japonia a trecut de Iran, scor 42-10, și s-a calificat in grupele principale la Campionatul Mondial de handbal feminin. Naționala nipona va infrunta Romania in faza urmatoare a competiției. In grupa principala, urmatoarea faza de la CM de handbal feminin, Romania va juca 3 meciuri, impotriva echipelor…

- CSM Constanta s-a calificat in grupele principale ale competitiei masculine de handbal EHF European League, marti seara, dupa ce a invins echipa maghiara MOL Tatabanya KC, cu scorul de 28-25 (14-12), pe teren propriu, in penultima etapa din Grupa H. CSM Constanta a dominat jocul si s-a impus fara emotii,…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta a sustinut, astazi, 21 noiembrie 2023, meciul din etapa a patra a grupei H din competitia continentala European League, in deplasare cu KGHM Chrobry Glogow, din Polonia.Partida s a incheiat la egalitate, 29 29, dupa ce la pauza CSM Constanta a avut un avans…

- CSM Targu Jiu s-a calificat in premiera in grupele competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a invins echipa suedeza Onnereds HK, cu scorul de 26-23 (15-8), duminica, pe teren propriu, in mansa secunda din turul al treilea preliminar.

- Dupa ce a detonat "bombaldquo; in preliminarii, eliminand finalista editiei trecute, Fraikin Granollers, si calificanu se astfel in premiera in grupele EHF European League, echipa masculina de handbal CSM Constanta a avut o evolutie de top si la debutul in faza seriilor, care a dat nastere unei victorii…

- Dinamo o infrunta pe Izvidac, campioana Bosniei, in primul meci al grupei G din European League la handbal masculin. Partida este programata astazi, de la ora 21:45, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata Orange Sport 1, Prima Sport 5 și Digi Sport 4. ...