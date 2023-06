Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin CSM Constanta, castigatoarea Cupei Romaniei in 2023, a anuntat, luni, transferul jucatorului belarus Mikalai Aliokhin, potrivit news.ro.Jucatorul din Belarus este la prima experienta in Liga Nationala. Aliokhin este nascut in 9 Aprilie 1998 si vine de la Meshkov Brest,…

- Real Madrid a incheiat cu o remiza sezonul in La Liga, 1-1 acasa cu Athletic Bilbao, duminica seara, in etapa a 38-a, in timp ce campioana FC Barcelona a pierdut, 2-1, in deplasare, cu Celta Vigo, potrivit Agerpres.Pe stadionul "Santiago Bernabeu", in meciul de adio a lui Karim Benzema, madrilenii…

- Antwerp a cucerit al cincilea titlu de campioana a Belgiei in istoria sa de 66 de ani, dupa ce a trecut duminica de RC Genk si Union Saint-Gilloise, potrivit news.ro.In clasamentul final, Antwerp are 47 de puncte, fata de cele 46 ale lui Union si Genk. CITESTE SI Real Madrid a incheiat cu o remiza…

- Miami Heat a invins duminica seara, in deplasare, pe Denver Nuggets, cu scorul de 111 - 108, in cel de-al doilea meci al finalei Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), potrivit news.ro.Ca urmare a acestui succes, situatia este acum la egalitate, 1-1, dupa ce in prima partida Denver…

- Volei masculin: Romania, invinsa de Portugalia in meciul sau de debut in Golden League.Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Portugaliei, cu scorul de 3-0 (25-22, 25-21, 25-20), sambata, la Santo Tirso, in meciul sau de debut in Grupa A a Golden League, informeaza Agerpres.…

- Campioana CS Rapid Bucuresti si HC Dunarea Braila au obtinut victorii, miercuri, in etapa a 22-a a Ligii Nationale de handbal feminin.Rapid a dispus de CS Minaur Baia Mare cu scorul de 40-29, avand cele mai bune marcatoare in Alexandra Badea 7 goluri, Ainhoa Hernandez Serrador 5, Eliza Buceschi 4,…

- FR Handbal a anuntat, joi, rezultatele tragerii la sorti a meciurilor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei.Potrivit tragerii la sorti, in sferturi se vor duela echipele: CSM Constanta – Dinamo Bucuresti, Minaur Baia Mare – HC Buzau, Politehnica Iasi/AHC Potaissa Turda – CSM Bucuresti si Universitatea…

- Fostul mare fotbalist neamț Mesut Ozil, retras oficial din activitate incepand de saptamana trecuta, a vorbit despre un moment definitoriu al carierei sale: transferul la Real Madrid, club pe care l-a ales deși era ofertat de marea rivala Barcelona. Ozil a facut marele pas spre Real Madrid in 2009,…