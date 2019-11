Handbal: CS Minaur joaca joi cu CSM Vaslui la Scoala 5 Joi, 28 noiembrie, cu incepere de la ora 18.00, sala de sport a Scolii nr. 5 “Vasile Alecsandri” va fi gazda partidei CS Minaur Baia Mare – CSM Vaslui, din cadrul etapei a 12-a (penultima a turului) din Liga Zimbrilor la handbal masculin. Partida va fi arbitrata de cuplul format din Mihai Potirniche (Bucuresti) si Marian State (Buzau), in timp ce observator va fi Doru Manea (Bucuresti). Accesul in sala se face pe baza abonamentelor eliberate de club sau pe baza biletului de intrare. Un tichet costa 10 lei si poate fi procurat de la intrarea in sala Scolii 5, cu o ora inainte de inceperea meciului.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

