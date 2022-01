Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a invins-o pe HC Zalau cu scorul 32-27 (15-14),nin primul meci al turneu triunghiular de handbal feminin de la Baia Mare, gazduit de Sala Polivalenta ”Lascar Pana”, potrivit site-ului clubului maramuresean. Pentru Minaur au marcat Jelena Lavko 9 goluri, Cristina Laslo 7, Iaroslava…

- Coordonatoarea de joc Cristina Laslo a fost desemnata cea mai buna jucatoare a echipei feminine de handbal CS Minaur Baia Mare in 2021, a anuntat clubul, miercuri, pe site-ul sau oficial, arata Agerpres. Conducatorii, managerii si antrenorii sectiei de handbal feminin au optat pentru centrul…

- CS Minaur și-a aflat azi, 7 decembrie, adversarul din optimile EHF European League. In urma tragerii la dorți de azi, baimarenii vor juca impotriva grecilor de la AC PAOK Salonic (Grecia). Primul meci va fi pe propriul teren in 12/13 februarie 2022, respectiv returul in Grecia o saptamana mai tarziu…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare s-a calificat in optimile de finala ale EHF European Cup, dupa ce a invins, cu scorul de 28-23 (12-11), pe teren propriu, pe RK Partizan Belgrad, intr-o partida contand pentru mansa secunda a turului al treilea. Sarbii castigasera, in prima mansa, la o…

- Echipele feminine de handbal CS Minaur Baia Mare, SCM Ramnicu Valcea si CS Magura Cisnadie si-au aflat adversarele din faza grupelor EHF European League, in urma tragerii la sorti efectuate, joi, 25 noiembrie, la sediul EHF de la Viena. CS Minaur, vicecampioana Romaniei, va evolua in Grupa B, alaturi…

- Meci greu pentru minauristele noastre maine dimineața, in Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare. Echipa de handbal feminin CS Minaur va juca impotriva Rapid București, in cadrul etapei a IX-a a Ligii Florilor. Fetele noastre vor intalni lidera la zi din Liga Florilor, astfel ca misiunea de a…

- Echipa de handbal feminin Magura Cisnadie a remizat sambata, in deplasare, cu formatia ungara DVSC Debrecen, scor 22-22 (11-12), in primul meci din dubla mansa a turului 3 al European League, potrivit news.ro Partida retur va avea loc in 21 noiembrie, pe terenul echipei Magura. Tot…

- Forul european de handbal (EHF) a anuntat, vineri, coeficientii nationali în vederea participarii în competitiile continentale din urmatoarul sezon. Grație rezultatelor înregistrate de Dinamo București, România a urcat pe locul 9, ultimul care asigura campioanei unei tari participarea…