- Sergiu Hanca, fotbalistul echipei Cracovia, a înscris un gol în meciul câstigat, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fata formatiei Jagiellonia, în etapa a cincea a campionatului Poloniei.Hanca a marcat în minutul 62. Celalalt gol al…

- Formatia Universitatea Craiova a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii 1, potrivit news.ro. Golul a fost marcat de Baiaram, in minutul 55. In minutul 69, un gol al oaspetilor a fost anulat pentru ofsaid.…

- Fotbalistul echipei Ural, Eric Bicfalvi, a fost eliminat, sambata, la meciul de pe teren propriu, cu Dinamo Moscova, pierdut cu scorul de 0-1, in etapa a cincea a campionatului Rusiei, potrivit news.ro. Bicfalvi a primit un cartonas galben in minutul 31 si pe al doilea in minutul 32, implicit…

- Jucatorul român Dennis Man a înscris un gol pentru echipa Parma în meciul cu Frosinone, scor 2-2, din prima etapa din Serie B.Man, care a evoluat pâna în minutul 86, a marcat în minutul 52.Pentru Parma a mai înscris Tutino, în minutul 41, în…

- Ianis Hagi se bucura de tot sprijinul coechipierilor sai de la Glasgow Rangers. Internaționalul roman a avut parte de o surpriza minunata din partea colegilor sai, dupa ce a fost accidentat in cadrul ultimului meci jucat. Ce gest au facut jucatorii lui Steven Gerrard pentru Hagi. Ce tribut emoționant…

- Ianis Hagi a debutat perfect in noul sezon din Scoția: internaționalul roman inscris un gol spectaculos pentru Glasgow Rangers in meciul din prima etapa cu Livingston FC. Fotbalistul roman a marcat primul gol al sezonului cu o execuție din interiorul careului, unde a fost gasit de o centrare a lui James…

- EURO 2020. Finlanda a obținut prima victorie din istorie la un turneu final, 1-0 cu Danemarca. Meciul a fost intrerupt in minutul 43, dupa ce Christian Eriksen s-a prabușit pe gazon. Mijlocașul este acum in afara pericolului. Christian Eriksen (29 de ani) s-a prabușit pe gazon in minutul 43 al meciului…