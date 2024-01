Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Pafos, Adrian Rus, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Apollon, in etapa a 22-a a campionatului Ciprului, potrivit news.ro.Apollon a deschis scorul in minutul 28, prin Marques. Rus a egalat in minutul 89. Rus…

- Adrian Rus (27 de ani) traverseaza o perioada dificila in cariera și risca sa rateze lotul Romaniei pentru Campionatul European din 2024. Fundașul central cu 19 selecții și un gol pentru prima reprezentativa a fost titular doar in doua dintre ultimele 8 meciuri ale echipei sale, Pafos FC, din prima…

- Dupa calificarea echipei naționale la Campionatul European de anul viitor și dupa tragerea la sorți care a avut loc in Germania, selecționerul Edward Iordanescu a fost dat „disparut”. Acesta a avut parte de o vacanța alaturi de familie, iar de cateva zile s-a intors la munca. Mai intai la Federație,…

- AC Milan a invins marti seara, pe teren propriu, scor 4-1, formatia Cagliari, in optimile de finala ale Cupei Italiei la fotbal. Titularizat pentru acest meci, portarul milanez Mirante si-a salvat echipa in minutul 4, iar dupa aceea si-a intrat in rol Luka Jovic. Atacantul sarb a deschis scorul pentru…

- Formatia Liverpool a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, echipa Newcastle, intr-un meci contand pentru etapa a XX-a a campionatului Angliei, scrie news.ro.Pentru Liverpool au marcat Salah, in minutele 49 si 86 (penalti), Jones, in minutul 74, si Gakpo, in minutul 78, in timp ce pentru…

- Echipa FC Botosani a invins vineri, in deplasare, scor 2-0, formatia Otelul Galati, intr-un meci din etapa a 21-a a Superligii. Este prima victorie a sezonului pentru FC Botosani, potrivit news.ro.La Galati, gazdele au presat, dar nu au reusit sa marcheze sau sa produca ocazii mari de gol, iar moldovenii…

- Fotbalistii romani Alexandru Maxim si Denis Dragus au marcat golurile prin care echipa antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep FK, a invins-o pe Caykur Rizespor cu scorul de 2-0, luni, pe teren propriu, intr-un meci din etapa 11 a campionatului Turciei. Maxim a deschis scorul din penalty (’20), iar…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a impus duminica, in etapa a zecea a campionatului din Grecia, in deplasarea de la Olympiakos Atena, scor 2-4 (0-1), informeaza Mediafax.Elevii lui Lucescu au condus la pauza, cu golul marcat de Zivkovic, in minutul 39, și au dus apoi scorul la…