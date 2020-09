Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Toscanei, a noua etapa a Campionatului Mondial de Formuula 1, potrivit news.ro.

Pentru Hamilton este al saptelea pole position din acest sezon si al 95-lea din cariera.

“Acest circuit este fenomenal. O adevarata provocare. Am muncit mult pentru a-mi imbunatati prestatia aici. In sfarsit am reusit turul de care aveam nevoie”,…