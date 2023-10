Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea islamista palestiniana Hamas, care controleaza Fasia Gaza, a cerut sambata, intr-un comunicat, ca ranitii sa fie evacuati din fasie "din cauza incapacitatii" sistemului de sanatate de a-i ingriji, transmite EFE.

- Libanul pregateste masuri de urgenta si este cu ochii atintiti spre frontiera sa sudica, unde gruparea siita Hezbollah si Israelul sunt implicate in schimburi de focuri tot mai intense, in timp ce creste senzatia de teama si neputinta ca tara se va vedea atrasa in razboiul pornit din Fasia Gaza, consemneaza…

- Fostul portar al naționalei Israelului, Dudu Aouate (45 de ani), a postat, in mediul online, un mesaj ofensator la adresa lui Karim Benzema (35 de ani), atacantul formației saudite Al Ittihad, cel care și-a aratat susținerea fața de locuitorii Fașiei Gaza, in contextul atacului declanșat de gruparea…

- Gruparea palestiniana Hamas a lansat un atac surpriza din Gaza in Israel, in una dintre cele mai grave escaladari ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani. Hamas este o miscare militanta islamista si unul dintre cele doua partide politice majore din teritoriile palestiniene. Aceasta guverneaza…

- Qatarul preia conducerea in negocierile ce au loc pentru eliberarea ostaticilor israelieni rapiți de gruparea terorista Hamas. Informația este confirmata chiar de ministerul de externe din Qatar, condus de Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Mai mulți mediatori din Qatar s-au angajat in…

- Gruparea militanta palestiniana Hamas a lansat un atac fara precedent asupra Israelului, luptatorii luand cu asalt comunitațile din apropierea Fașiei Gaza, unde au ucis rezidenți și au luat ostatici.

- Hamas este cel mai mare din grupurile islamiste palestiniene. Numele sau este un acronim arab pentru Mișcarea de Rezistența Islamica, care a aparut in 1988, dupa inceputul primei intifade palestiniene, sau revolta, impotriva ocuparii de catre Israel a Cisiordaniei și a Fașiei Gaza. Conform statutului…

- Armata israeliana si militanții palestinieni din Fasia Gaza au intrat din nou in razboi sambata, dupa ce Hamas a lansat o ofensiva militara surpriza, cu mii de rachete si infiltrarea unor luptatori in teritoriul statului evreu.