- Un preot din Constanța a postat in spațiul public un mesaj in care ii acuza pe medicii Spitalului Județean ca omoara oameni folosind testul Covid. GATA. PSD-ul nu a mai rezistat! Se duce in instanța pentru decizia PNL Preotul Laurențiu Celareanu slujește in cadrul Catedralei Arhiepiscopale „Sfinții…

- Gabriela Firea ii acuza pe Ludovic Orban și pe Nicușor Dan de promisiuni false, facute doar in scop electoral: "Plicușor Ban și Orban Sica Mandolina - a tunat și i-a adunat! Gogoși, manipulari, exagerari, cinism și nepasare fața de oameni. Se incurca in propriile minciuni." a scris aceasta joi, pe pagina…

- La Spitalul ”Matei Bals” din Capitala pacienti stau pe scaune si primesc oxigen sau stau pe paturi de campanie pe holuri. Imaginile surprinse in unitatea sanitara au fost postate pe Facebook, sub comentariul ”Terapia intensiva s-a mutat pe holuri”. ”Cam asa arata holurile spitalului Matei Bals, cu bolnavi…

- Potrivit datelor furnizate astazi, 10 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica, jumatate din Romania se afla in acest moment in scenariul roșu, cu peste 3 la mia de locuitori ca rata de infectare cu Covid-19. In patru județe, rata de infectare a trecut de 6, iar in alte doua județe și in București…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei (sursa foto: Facebook) Virgil Popescu, ministrul Economiei, a anunțat, luni seara, pe Facebook, ca a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Este primul membru al Cabinetului Orban care a fost infectat cu coronavirus. Popescu a scris pe Facebook ca și-a facut testul COVID-19…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat ca Romania ajunge la o capacitate de 50.000 de teste de coronavirus pe zi, dupa ce premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, cresterea capacitatii de testare. Nelu Tataru a spus, miercuri, in ședința de Guvern, ca, incepand de astazi, Romania va procesa…

- ''Dupa doua teste PCR negative, astazi am fost testat pozitiv. Simt un disconfort general. Doctorii mi-au recomandat sa stau acasa'', a scris Borisov pe Facebook, adaugand ca a informat autoritatile sanitare despre contactii sai. El anuntase vineri ca intra in autoizolare, intrucat a fost…