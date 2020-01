Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Supraveghere (CS) al Complexului Energetic Oltenia a decis inlocuirea din functie a directorului general al companiei, Sorin Boza, din cauza prejudiciilor aduse companiei si a faptului ca nu a fost selectat in mod legal, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ministrul Economiei, Energiei…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost ales, vineri, membru in Consiliul de Administratie al Agentiei Europene de Reglementare in Energie (ACER), a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook. "Salut alegerea domnului…

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta și acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei."Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta,…

- Potrivit liderului Sindicatului 'Huila', Laszlo Domokos, hotararea a fost luata dupa ce un proiect de ordonanta de urgenta s-a aflat, in prima lectura, la sedinta de Guvern din 6 noiembrie, in forma propusa de reprezentantii minerilor. Documentul se afla acum in circuitul de avizare si urmeaza sa…

- Subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa inceteze si sa continue sa primeasca ajutoare doar cei care au cu adevarat nevoie, a declarat, miercuri, ministrul PNL al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la preluarea mandatului. „Dorim…

- Premierul Ludovic Orban a dat un semnal, miercuri, investitorilor din sectorul energetic, precizand ca noul Guvern va cauta solutii cat mai rapide pentru deblocarea proiectelor majore de extractie a gazelor din Marea Neagra. El a fost prezent la preluarea mandatului de ministru al Economiei,…