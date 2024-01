Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența in care vorbește despre iminența falimentului unor asiguratori cu cota de piața ridicata pe segmentul asigurarilor, denumindu-le imprejurari excepționale manifestate pe piața asigurarilor. In acest context, Executivul incearca sa salveze contractele de investiții publice care au ramas sau vor ramane fara garanții, permițand reținerea banilor din sumele pentru […] The post Halucinant! Guvernul anunța iminența falimentului firmelor de asigurari first appeared on Ziarul National .