Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au fost ucise de focurile de arma de celebrare trase la Kabul dupa ce surse talibane au declarat ca luptatorii lor au preluat controlul asupra provinciei afgane Panjshir, ultima care mai rezista impotriva islamistilor, transmite sambata Reuters, care preia agentii de presa afgane.…

- Focuri de arma s-au auzit la Kabul in primele ore ale zilei de marti dupa ce militarii americani au confirmat plecarea lor din Afganistan dupa 20 de ani de razboi, responsabili talibani aratandu-se triumfatori dupa ceea ce au numit un "moment istoric", noteaza AFP. "In aceasta seara, la miezul noptii,…

- Focuri de arma s-au auzit la Kabul in primele ore ale zilei de marti dupa ce militarii americani au confirmat plecarea lor din Afganistan dupa 20 de ani de razboi, responsabili talibani aratandu-se triumfatori dupa ceea ce au numit un "moment istoric", noteaza AFP. "In aceasta seara, la…

- Un ofiter de securitate afgan a fost ucis luni dimineata intr-un schimb de focuri intre fortele afgane de securitate, soldati germani si americani cu atacatori neidentificati la poarta nordica a aeroportului militar din Kabul, informeaza dpa. Alte trei persoane au fost ranite, comunica Bundeswehr-ul…

- Un ofiter de securitate afgan a fost ucis luni dimineata intr-un schimb de focuri intre fortele afgane de securitate, soldati germani si americani cu atacatori neidentificati la poarta nordica a aeroportului militar din Kabul, informeaza dpa. Alte trei persoane au fost ranite, comunica Bundeswehr-ul…

- SUA au inceput, duminica, evacuarea diplomatilor din ambasada Statelor Unite la Kabul, relateaza Reuters. “Avem un grup mic de oameni care pleaca acum. Majoritatea stafului este pregatit de plecare. Ambasada continua sa functioneze”, a declarat un oficial american, informeaza News.ro.…

- Talibanii au preluat duminica dimineata controlul in orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, capitala afgana Kabul fiind singurul oras mare controlat inca de guvernul afgan, au anuntat surse locale, relateaza AFP.„Ne-am trezit in aceasta dimineata cu steagurile albe talibane in tot orasul. Sunt in…