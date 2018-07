Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoritele zilei sunt gemenele Ashley și Mary-Kate Olsen, puștoaicele minune ale Hollywood-ului. Fetele care au cucerit Hollywood-ul cu veselia și talentul lor și-au inceput cariera la 6 ani. Pe vremea aceea puștoaicele aveau niște fațuci super cute. 1993 Este anul in care fetele jucau in producția…

- Aflați la Rock im Park festival in Nurnberg, Germania, membrii trupei Gorillaz au dezvaluit patru piese pregatite deja pentru albumul „The Now Now”, programat pentru a fi lansat pe 29 iunie. Trupa a cantat piesele „Tranz”, „Magic City”, „Sorcererz” și „Souk Eye”, sub aplauzele publicului extrem de…

- Operațiile estetice nu te duc intotdeauna unde ai nevoie, mai ales cand exagerezi cu ele. O simte pe pielea ei chiar regina muzicii pop, care deși nu se ferește sa se posteze pe Instagram in ipostaze mai puțin machiate, e lovita de un val uriaș de critici din partea celor care o urmaresc. Madonna a...…

- Deși Camila adora sa vorbeasca cu fanii sai, cantareața a declarat ca dupa ce și-a șters fiecare aplicație de socializare din telefon, a reușit sa treaca mai ușor peste șocul de a deveni dintr-o data faimoasa. Cantareața a mai explicat intr-un interviu pentru revista Cosmopolitan și efectele nocive…

- Charlie Puth este propriul sau producator pentru albumul “Voicetones”, album ce imbina distracția și erotismul de la Hollywood. Colaborarea sa cu Wiz Khalifa in 2015 a fost rampa de lansare a sa, urmand apoi colaborari cu Kehlani, James Taylor, dar și duete cu Selena Gomez și Meghan Trainor, colaborari…

- Fac valuri in fiecare seara la Virgin Sessions și din cand in cand intra in studio sa mai inregistreze cate un remix care ajunge hit la fel ca piesa de la care au pornit. De data asta, Cristi Stanciu & Marc Rayen au remixat G-EAZY & HALSEY – ”Him & I”. “Ne-a placut foarte mult... View Article

- Calvin Harris n-a glumit cand a anunțat ca se intoarce in lumea muzicii dance. “One kiss” te face sa te urci pe bar in club, iar noul remix pe care dj-ul il pregatește nu se lasa mai prejos. Cum Calvin Harris și Halsey sunt buni prieteni, dj-ul s-a gandit sa o surprinda pe artista cu... View Article

- Intr-un interviu recent, Halsey a declarat ca nu i-a placut deloc de G-Eazy. “Tot venea la mine la show-uri și se baga in seama”, a spus cu zambetul pe buze Halsey. N-a durat insa mult pana cand cei doi au inceput sa colaboreze, iar Halsey s-a indragostit nebunește de el. “Avea fața aia de ‘ți-am spus...…