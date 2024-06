Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a fost o zi cu totul speciala pentru Sanziana Negru și iubitul ei. Cei doi au fost nași de botez pentru o fetița, nimeni alta decat nepoțica influenceriței. Au fost momente emoționante la ceremonie, pe care Sanziana Negru le-a impartașit și cu urmaritorii de pe Instagram.

- Voluntarii proiectului „Micii Sanitari” din cadrul Organizației Studenților Mediciniști din Cluj-Napoca organizeaza in data de 25.05.2024, intre orele 9:00-16:00, a XVIII-a ediție a concursului „Micii Sanitari” in Aula „Iuliu Hațieganu” a Universitații de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca. La concurs…

- Prezenta in emisiunea de la Kanal D “40 de intrebari” cu Denise Rifai, Maria Carneci a vorbit despre relația cu Romulus Petrescu, despre viața de artist, dar și despre averea pe care a dobandit-o de-a lungul carierei. “Nu am crezut o clipa” Maria Carneci și Romulus Petrescu au trait o poveste de iubire…

- Cea mai indragita trupa pentru copii se marește! Click! a aflat in ecxclusivitate de la Mirela Retegan, alias „Tanti prezentatoarea”, ca Gașca Zurli este pregatita sa primeasca in sanul familiei un nou membru! Planurile sunt mari, iar viitorul se arata stralucit pentru trupa care bucura inimile a mii…

- Vestea sosirii celui de-al doilea copil al actriței Cameron Diaz, in varsta de 51 de ani, și a soțului ei, chitaristul Benji Madden, in varsta de 45 de ani, a surprins pe toata lumea. Cuplul, care mai are o fetița nascuta in 2019, a anunțat nașterea baiețelului lor intr-o postare comuna pe Instagram,…

- Pentru Jador, viața nu are culoare. Cantarețul sufera de o boala rara și, deși trece prin momente cumplite, atitudinea pozitiva pe care o are il ajuta sa iși depașeasca aceasta afecțiune.

- Emi de la Noaptea Tarziu a facut dezvaluiri emoționante despre greutațile din liceu in ediția 16 din Power Couple Romania, de pe 11 martie 2024. O mulțime de oameni sufera de aceeași afecțiune care i-a ridicat mari probleme la proba de 5000 de euro.