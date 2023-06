Stiri pe aceeasi tema

- Programul Casa Verde Fotovoltaice, care dispune de un buget de peste 1,7 miliarde de lei, debuteaza, vineri, la ora 10.00, cu inscrierea persoanelor fizice din regiunea Bucuresti-Ilfov. Spre deosebire de alți ani, in 2023, inscrierea sa face pe regiuni. ”Incepand din 19 mai 2023, ora 10.00, persoanele…

- In documentele intrate și in posesia ziarului Libertatea, Primaria lui Robert Negoița a investit deja 85 de milioane de euro in hala Laminor. Aici ar urma sa fie plantate sute de plante exotice printre care și palmieri scoși de la Piața Unirii. USR acuza ca la 100 de metri de mall, fratele primarului…

- Azi noapte la ora 02:00, pompierii au fost anunțați prin apel 112 despre producerea unui incendiu la o hala de producție pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara o autospeciala de prima intervenție și comanda, trei…

- Palmierii plantați sambata, 13 mai, de catre primarul Sectorului 3, Robert Negoița, in Piața Unirii vor fi scoși in cursul zilei de astazi, 15 mai, de catre Primaria Capitalei, lucrarea fiind una ilegala, a anunțat viceprimarul Horia Tomescu, intr-o intervenție la Digi24.Horia Tomescu a mers luni dimineața…

- Pe 20 aprilie, Consiliul Local al Sectorului 3 n-a strans suficiente voturi, dar va fi discutat din nou miercuri, 26 aprilie 2023, fiind pus din nou pe ordinea de zi. Pana acum, compania primariei care deține hala a investit 80 de milioane de euro in lucrari, iar prin noul proiect, urmeaza sa mai bage…

- Noi documente privitoare la școlarizarea lui Nicolae Ceaușescu, pastrate la Arhivele Naționale ale Romaniei, prezinta faptul ca fostul dictator a luat examenul maturitații aproape trei decenii mai tarziu decat ar fi fost normal. „Recent, Arhivele Naționale ale Romaniei și-au imbogațit patrimoniul cu…

- S a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la terasa unui bloc in reabilitare, situat in str. Ene Modoran, sec.5., anunta ISU Bucuresti Ilfov. Incendiul s a manifestat pe o suprafata de aproximativ 150mp la nivelul acoperisului. Au fost alertate 10 autospeciale de stingere cu apa si spuma,…