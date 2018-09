Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in Bulgaria. Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 27 au fost ranite in accident, a anunțat presa bulgara. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Accidentul a avut loc sambata, pe drumul care leaga Sofia de orașul Svoge. Potrivit…

- De la prabușirea comunismului, Romania a pierdut 1/6 din populație, Bulgaria 1/5. Lituania 1/4, Letonia 1/3. In parte, totul ca urmare a integrarii. Polonia a trecut printr-o experiența asemanatoare, dar acum mai bine de zece ani. Imediat dupa intrarea in Comunitate, din Polonia au plecat mai bine de…

- ​MAE a reacționat, joi, la declarațiile vicepremierului italian, Matteo Salvini, care a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, susținand ca este inacceptabila orice asociere intre cetațenii unei tari si un fenomen infractional.

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare, relateaza Mediafax.

- Radio Europa Libera a anunțat ca-și va relansa programele de știri in Bulgaria și Romania in incercarea de a consolida peisajul mediatic in ambele țari. Radio Europa Libera a funcționat in cele doua țari inainte de aderarea la Uniunea Europeana și NATO. Serviciul pentru Bulgaria s-a incheiat in 2004,…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca datele Comisiei Europene (CE) arata ca Romania s-a angajat sa pastreze deficitul structural la 2.9 din PIB, insa acesta a crescut in 2017 la 3.3%, insa, raportul MFP despre executia bugetara din 2017, arata respectarea tintei. Cine minte, se intreaba liberalul?

- Chiar daca calitatea guvernarii din Moldova este identica sau chiar inferioara celei din Georgia, cetațenii moldoveni sunt mai rezervați în ceea ce privește inițierea protestelor sociale, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. Politologul…

- In primele 4 luni exporturile romanești au crescut cu 9,7%, iar importurile cu 10,0%, fața de aceeași perioada din anul trecut, au transmis luni reprezentanții INS. Deficitul balantei comerciale ianuarie-aprilie 2018 a fost de 3,72 miliarde euro, mai mare cu circa 380 milioane euro decat cel inregistrat…