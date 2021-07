Guvernul haitian a cerut Statelor Unite si ONU sa trimita trupe in Haiti pentru a ajuta la securizarea unor locuri strategice, solicitare ce survine dupa asasinarea presedintelui Jovenel Moise, a declarat vineri un ministru haitian, relateaza sambata AFP.



''Dupa asasinarea presedintelui, ne-am gandit ca mercenarii ar putea distruge unele infrastructuri pentru a crea haos in tara. In cadrul unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat al SUA si cu responsabili ai ONU am facut aceasta solicitare", a declarat pentru AFP Mathias Pierre, ministrul responsabil cu probleme electorale.

…