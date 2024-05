Stiri pe aceeasi tema

- Poveștile de dragoste ale fotbaliștilor, fie ele unele de succes, cu casnicii cu mulți copii și vacanțe de lux sau soldate cu divorțuri cu scandal și partaje cu mulți bani, țin mereu prima pagina a ziarelor. Fostul fotbalist Florin Raducioiu a dezvaluit o poveste de dragoste din tinerețea sa tumultoasa.…

- Catalin Crișan spune ca a fost mereu un om credincios, dar a conștientizat ca este Dumnezeu ii este alaturi atunci cand a vazut ca s-a ridicat de fiecare data, in ciuda greutaților. Artistul a trecut prin momente dificile in urma cu aproape patru luni, atunci cand a fost operat, iar de curand, a vorbit…

- Ozana Barabancea este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Romania. Cu fiecare ocazie, vedeta a declarat ca, pentru ea, credința este mereu pe primul loc. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Ozana Barabancea și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai importante…

- Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan, insa lucrurile nu sunt la fel de ”roz” in fiecare zi, așa cum par. Vedeta a vorbit despre cat de greu ii este sa fie iubita unui actor așa de cunoscut precum este Salman Khan. Iata detalii neștiute despre relația lor.

- Selly i-a pregatit o frumoasa surpriza partenerei sale, cu ocazia aniversarii. Pentru ca ii place sa iși surprinda iubita de fiecare data cand are ocazia, cunoscutul vlogger a ales un cadou inedit in acest an. Iata cum a surprins-o Selly pe frumoasa lui partenera, Smaranda Știrbu, in acest an!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Romica Țociu a declarat ca ii este recunoscator lui Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei l-a ajutat pe celebrul actor in tinerețe. Iata ce declarații a facut fostul concurent de la America Express cu privire la acest subiect important!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marius Vizante a marturisit ca iși rasfața soția ori de cate ori are ocazia. Actorul este foarte atent la partenera lui de viața și știe cum sa o mulțumeasca. Iata ce declarații a facut acesta pentru emisiune!

- Tudor Ionescu și Anamaria și-au dat seama ca se iubesc, dupa ce el a inșelat-o. Soția artistului l-a iertat, iar acum sunt mai fericiți ca niciodata. In prezent, cei doi soți participa la emisiunea Power Couple Romania, unde s-au dus pentru a-și testa limitele relației. Iata ce declarații au facut ei…