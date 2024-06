Cinci destinații de evitat pentru turiștii care vor să economisească bani Un studiu recent realizat de publicația britanica MoneyWeek a scos la iveala care sunt cele mai scumpe destinații turistice pentru o escala de 24 de ore. Intr-un studiu realizat de publicația britanica MoneyWeek in colaborare cu o agenție de turism, au fost analizate costurile pentru o zi și o noapte in diverse orașe turistice din […] Articolul Cinci destinații de evitat pentru turiștii care vor sa economiseasca bani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul trimestru al anului 2024, au plecat in strainatate prin intermediul agențiilor de turism 30,6 mii de turiști și excursioniști sau cu 7,6% mai mult fața de aceeași perioada a anului precedent. Dupa cum a anunțat Biroul Național de Statistica, majoritatea covirșitoare (98,4%) au calatorit in…

- Turcia, situata la intersecția dintre Europa și Asia, este o țara plina de diversitate culturala, peisaje spectaculoase și bogații istorice. Dintre numeroasele destinații turistice fascinante, iata cateva care merita cu siguranța vizitate: Istanbul Orașul Istanbul, cunoscut pentru a fi capitala a trei…

- Si Elvetia, dupa Venetia ar urma sa introduca taxa de intrare pentru turisti. Autoritațile din satul montan elvețian Lauterbrunnen s-au gandit sa introduca o taxa de intrare pentru cei care vin cu mașinile. Masura a fost luta din cauza ca prea mulți turiști populeaza satul montan, conform observatornews.ro.…

- Inspirandu-se din mișcarea hippie a anilor ’70, cand oamenii iși gaseau comuniunea pe plajele din Goa, Formentera, Essaouira și Kathmandu, o noua generație de calatori exploreaza lumea in cautarea unor calatorii psihedelice specifice. Totuși, abordarea actuala este mai puțin artizanala. In loc sa primești…

- Un nou studiu a descoperit ca unele dintre cele mai populare locuri turistice din Europa sunt, din pacate, insoțite de unele dintre cele mai grave statistici privind furturile de buzunare de pe continent, transmite Euronews.com. Conform studiului unei companii de asigurari de calatorie, Italia a ieșit…

- Șapte destinații turistice din Republica Moldova se afla printre cele 120 de finaliste ale competiției „Destinația anului 2024”, cel mai important proiect de promovare a turismului din Romania, scrie presa locala .

- Razboiul dintre FCSB și CSA Steaua pentru istoria celei mai titrate echipe din Romania a ajuns pana in presa britanica. Publicația „Football365” a numit-o pe divizionara secunda „falsa Steaua București”, in ciuda repetatelor succese in instanța ale „militarilor”. Jurnaliștii britanici nu au fost impresionați…

- Studiu INFOCONS: 77 de energizante studiate. Cocktail de E-uri, bombe calorice și o cantitate foarte mare de taurina și cofeina Studiu INFOCONS: 77 de energizante studiate. Cocktail de E-uri, bombe calorice și o cantitate foarte mare de taurina și cofeina Un studiu realizat pe 77 de produse tip bauturi…