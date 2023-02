Stiri pe aceeasi tema

- Armata lui Vladimir Putin a lansat, vineri noapte, patru atacuri aeriene asupra Insulei Șerpilor, teritoriu recucerit de trupele Kievului anul trecut. Insula Șerpilor a fost bombardata de ruși cu ajutorul a doua avioane de lupta Su-24, anunța Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Rusia duce…

- Rusia intentioneaza sa duca o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a ''epuiza'' Ucraina, a spus luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul sau din fiecare seara, relateaza Reuters.Ucraina, a continuat el, trebuie ''sa actioneze si sa faca tot posibilul pentru ca teroristii…

- Rusia planuiește o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a "epuiza" Ucraina, a declarat luni președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rușii au atacat Ucraina in noaptea de Revelion cu drone pe care au scris „An Nou Fericit”, arata Andrei Iermac, consilierul președintelui Vladimir Zelenski, intr-o postare pe Twitter, scrie digi24.ro.

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a explicat ca trupele ruse incearca sa atace cu drone pe timp de noapte sau in perioada intunecata a zilei, ceea ce poate complica activitatea apararii aeriene ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Orasul Odesa, in sudul Ucrainei, a ramas aproape in totalitate fara electricitate dupa un atac cu „drone-kamikaze” lansat de Rusia in timpul noptii, au anuntat sambata autoritatile ucrainene, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Deocamdata, orasul este fara electricitate”, a declarat un consilier…

- Statele Unite nu au "permis" Ucrainei sa lanseze lovituri in Rusia, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken. Declarația vine dupa o serie de atacuri cu drone asupra mai multor baze aeriene rusesti, pe care Ministerul Apararii rus le-a pus pe seama Kievului. Rușii au atacat in cursul nopții,…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.