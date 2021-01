Hainele închise la culoare, purtate iarna, pun viețile pietonilor în pericol. Care este explicația Deși poate parea un avertisment ciudat, specialiștii in siguranța rutiera spun ca pietonii devin ținte sigure pentru masini cand poarta haine inchise la culoare. In special seara, soferii nu mai au o vizibilitate mare, mai ales daca ninge sau ploua și astfel apar accidentele, inclusiv pe trecerile de pietoni. Hainele de culoare inchisa ne pot […] Citește Hainele inchise la culoare, purtate iarna, pun viețile pietonilor in pericol. Care este explicația in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

