Stiri pe aceeasi tema

- ABOUT YOU, compania fashion-tech, a inaugurat in primavara acestui an primul TECH-Hub din Romania, la Cluj, iar acum este in cautare de specialiști IT care sa lucreze la dezvoltarea platformei de e-commerce.

- Antoni Ivanov (27 de ani, mijlocaș central) „simte” ca șefii lui Dinamo au dorit ca echipa sa retrogradeze in Liga 2. Dupa ce a jucat la mai multe formații din Bulgaria, Ivanov a ajuns in Romania in vara lui 2018, fiind adus de Gaz Metan. A mai jucat la CSU Craiova și FC Voluntari, iar Dinamo l-a adus…

- Dupa victoria istorica din Cupa Romaniei cu Chindia Targoviște, CS Ocna Mureș a pierdut reprezentația din eșalonul terț de la Targu Mureș, 1-3 (1-3) cu nou-promovata ACS- Marosvasarhelyi SE 1898, contand pentru ultima runda a turului Seriei a IX-a. „Soda draga” a platit greu tribut jocului de miercuri…

- FOTO, LIVE-TEXT: CS Ocna Mureș – Chindia Targoviște, in grupele Cupei Romaniei | „Soda draga”, examen cu o prim-divizionara Astazi, de la ora 15.00, pe “Soda”, un meci in Cupa Romaniei, CS Ocna Mureș – Chindia Targoviște, in prima etapa a grupei D. Pentru echipa din orașul salin confruntarea cu prim-divizionara…

- CS Minaur a reușit sa ajunga, cu emoții mari, in faza grupelor Cupei Romaniei la fotbal, iar azi, vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei Betano. Potrivit Federației Romane de Fotbal, in faza grupelor participa 24 echipe (16 echipe calificate…

- Rivalele de o viața, CFR Cluj și U Cluj, au cazut in grupa C a Cupei Romaniei. Vineri au avut loc tragerile la sorți a grupelor Cupei Romaniei.Grupele Cupei Romaniei: Grupa A: Sepsi, FC Voluntari, U Craiova 1948, Petrolul Ploiești, Dinamo, Unirea SloboziaGrupa B: FCSB, FC Botoșani, Mioveni, UTA Arad,…

- Competiția a reunit in acest an 60 de cluburi și peste 600 de sportivi din intreaga țara. Prin rezultatele obținute in aceasta competiție, sportivii iși caștiga dreptul de a reprezenta Romania la Campionatul Mondial de Karate WKF din Turcia.

- Dan Roman, dupa calificarea istorica din Cupa Romaniei: “Vrem Rapid sau «U» Cluj la Ocna Mureș!”; video cu execuție lui Giurgiu Antrenorul Dan Roman a reușit o performanța de senzație in Cupa Romaniei, calificandu-se in play-off-ul competiției “KO”, dupa ce CS Ocna Mureș a eliminat la loviturile de…