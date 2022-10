Hai liberareee! Vin rezerviștii Armata a fost și ramane cea mai credibila instituție a romanilor. Nu-ți faci armata, nu marita mama fata! Spaima era poștașul la poarta, la ușa, la intreprindere, cu ordinul de incorporare. Prima rușine, vizita medicala gol pușca. Foaia de drum. Dansul valizelor prin trenuri, dintr-un colț al țarii in altul, sa cunoști și tu recrutule […] Articolul Hai liberareee! Vin rezerviștii apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

