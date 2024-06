Salajeanul Ioan Gherman este un producator de palinca din localitatea Popteleac și se numara printre producatorii premiați la prima ediție a Festivalului Palincii, eveniment organizat recent de Cotidianul Magazin Salajean in parteneriat cu Primaria Zalau și cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta Salaj. Ioan a participat la festival cu zece sortimente de palinca: de diferite soiuri de prune, de mere, pere, de struguri și de piersici. Povestea palincii lui Ioan Gherman a inceput imediat dupa anul 1990, an in care producția de fructe la nivel local a fost una… Articolul Palincarul Ioan Gherman,…