- Publicitate electorala | Ion Ghinescu: Alaturi de doamna președinte Diana Iovanovici ma lupt Ion Ghinescu: Alaturi de doamna președinte Diana Iovanovici ma lupt – Ca salariile și pensiile romanilor sa creasca la nivelul celor din Uniunea Europeana precum in Franța, Germania, etc; – Sa creem programe…

- In luna martie 2024, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -5,2% fața de martie 2023, atingandu-se un nivel de 1.031.875 unitați. In perioada ianuarie-martie 2024: total autoturisme inmatriculate in UE: 2.768.639 unitați, o creștere cu +4.4% fața de perioada similara din…

- Diplomatia economica a Romaniei trebuie imbunatatita. Investitorii straini stiu foarte putin sau deloc despre tara noastra si despre oportunitatile din economie, spun deputatul PNL din diaspora, Valentin Fagarașian.Acesta apreciaza ca Romania se poate dezvolta mult mai puternic daca va beneficia de…

- Naveta Bruxelles – Strasbourg a “birocraților europeni“ a devenit subiect de campanie. “O armata de funcționari cu gulere albe (cam 4000) se deplaseaza de la Bruxelles la Strasbourg in fiecare luna (in jur de 430 de kilometri) pentru sesiunile Parlamentului European. De fapt, fiecare sesiune contribuie…

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul al doilea in Uniunea Europeana, dupa Franta, la productia de seminte de floarea-soarelui, pierzand prima pozitie, ocupata in 2022 – potrivit datelor Institutului National de Statistica. Productia a fost mai mica anul trecut fata de 2022 cu 3,7%. Ca suprafata cultivata…

- Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, anunta ca va infiinta o structura permanenta de colaborare intre firmele din Romania si antreprenorii romani care si-au construit o firma in strainatate, in vederea colaborarii si intensificarii schimburilor comerciale, precum si pentru consolidarea firmelor…

- Asociația Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania (APADOR-CH) a realizat raportul pentru anul 2023, prin care identifica vulnerabilitațile statului de drept in Romania. Statul de drept in UE a continuat sa se deterioreze și in 2023, pe fondul slabirii mecanismelor democratice de control, chiar…

- “Daca vrem o Romanie dezvoltata, trebuie sa iesim din paradigma saraciei. Paradigma saraciei este si include in ea inclusiv acel deficit de 3% cu orice pret. O sa incep abrupt cu aceasta abordare ca sa intelegem unde suntem. De fiecare data Romania, cel putin de cand a intrat in Uniunea Europeana,…