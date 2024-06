PNL va câștiga alegerile locale în zona Dobrogei, conform sondajelor de opinie Partidul Național Liberal este favorit pentru a caștiga alegerile locale in regiunea Dobrogei, avand un scor de circa 35% in sondajele de opinie. Pe locul 2, dupa PNL, se plaseaza PSD, care ar obține 26% la aceste alegeri, in timp ce pe locul al treilea se afla AUR, cu 15%. Cercetarile sociologice arata o scadere […] The post PNL va caștiga alegerile locale in zona Dobrogei, conform sondajelor de opinie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SURSE: Cum arata primul sondaj de opinie realizat de PNL Alba, pentru alegerile locale. Date surpriza la municipiu și la județ Primul sondaj de opinie, realizat de PNL Alba, in contextul alegerilor locale, ii poziționeaza pe liberali pe primele locuri atat in județ cat și la nivelul municipiului Alba…

- Alegerile pentru autoritațile administrației publice locale vor avea loc in data de 9 iunie 2024. In competiția electorala pentru funcția de primar al municipiului Lugoj, la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 2 Lugoj s-au inscris 11 candidați (la fel ca la alegerile locale din anul 2020),…

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in aprilie 2024, PSD ar obține la alegerile locale 28.4% din voturile pentru consiliile locale, PNL 26.7% și AUR 14.4%. Remus Ștefureac – director INSCOP Research:”PSD și PNL au un raport mult mai echilibrat la intenția de…

- Un sondaj CURS a fost realizat la nivel national, in perioada 19 28 martie.Conform rezultatelro obtinute PSD ar castiga detasat alegerile locale, la distanta destul de mare de PNL. Mai exact, scorurile partidelor la alegeri locale din 9 iunie, conform sondajului CURS sunt: PSD 35 PNL 21 Alianta Dreapta…

- Cel mai nou sondaj de opinie realizat la nivel național, dat publicitații recent de CURS, indica a scadere insemnata a procentelor AUR pentru alegerile locale, in timp ce PSD domina la nivel național, fiind urmat de PNL. Cu PSD ar vota 35% dintre alegatori, la alegerile locale, in timp ce PNL ar fi…

- Ce parere aveți despre posibilitatea ca Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) sa formeze o alianța in Satu Mare pentru a consolida forțele inaintea alegerilor locale? The post Credeți ca PSD și PNL vor forma o alianța in Satu Mare pentru alegerile locale? first appeared on…

- PNL Tulcea a inceput sa si prezinte candidatii pentu functiile de primar in orasele si comunele judetului Tulcea. Vineri, 15 martie, PNL a prezentat 11 candidati noi pentru primariile comunelor tulcene. La eveniment au fost prezenti: presedintele PNL Tulcea Stefan Ilie, primarul municipiului Tulcea,…

- Comisia Electorala Centrala amintește ca in perioada electorala persoanele juridice de cercetare/sondare și/sau asociațiile obștești de profil inregistrate in Moldova pot realiza sondaje de opinie și exit-poll-uri daca au obținut o autorizare din partea autoritații electorale. Conform prevederilor legale,…