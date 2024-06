Stiri pe aceeasi tema

- Ghiroda, Giroc și Moșnița Noua trebuie sa continue dezvoltarea cu primarii liberali. Ionuț Stanușoiu, candidatul PNL la Primaria Ghiroda și primar in funcție, are in plan extinderea rețelei de apa și canal in Ghiroda și in Giarmata Vii – 60 de kilometri de rețea de canalizare și 25 de kilometri de rețea…

- Primarul PNL din Bilca, Zaharie Rusu, și-a lansat candidatura, duminica, pentru un nou mandat, secondat de președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și de „primarii campioni", cum au fost numiți in comunicatul de ...

- Presedintele PSD Neamt, Daniel Vasilica Harpa, a mintit cu tupeu si nerusinare sute de mii de nemteni! A transmis public, de nenumarate ori, ca proiectul APA SERV in valoare de 311 milioane euro nu a fost pierdut si va fi implementat. Zeci de primari din judetul Neamt si-au pus speranta si au cazut…

- Primar al Municipiului Oradea, etalonul administrației locale din Romania, și Președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan susține echipa liberala de la Neamț, Andrei Carabelea – George Lazar. Bolojan puncteaza in mesajul sau de susținere doua idei importante pentru alegerile locale de pe…

- PSD Neamț s-a dat singur de gol ca a mințit in privința proiectului POIM pentru APA SERV! Vlad Angheluța. directorul APA SERV numit pe funcție de PSD, a recunoscut in cadrul unei ședințe a Consiliului Local Margineni ca proiectul in valoare de peste 311 milioane de euro a fost complet ratat. In ciuda…

- Primarii liberali duc tradiția mai departe. ”Dragii mei, luați straiele populare, straițile cu ștergare și slanina, placinte sau sarmale și poftiți ”La joc de Lasatul Secului”! – e indemnul primarului liberal al comunei Lapuș, Buda Cristina . Ajuns la a doua ediție, evenimentul va avea loc duminica,…

- Deși proiectul primarului Dominic Fritz de a construi un nou spital municipal, cu finanțare de la Banca Mondiala, a trecut cu bine, consilierii locali PNL s-au opus acestuia. Consilierul PNL Simion Moșiu a votat „NU”. El se afla și pe lista de consilieri locali ai lui Nicolae Robu, fostul primar.