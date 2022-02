Stiri pe aceeasi tema

- Zapada a acoperit joi soselele din Israel si Cisiordania si locurile sfinte din Ierusalim, dupa o rara furtuna in aceasta regiune, ai carei locuitori nu sunt obisnuiti sa asiste la formarea unui strat gros de omat. Dupa ninsorile abundente din Atena si Istanbul, ca urmare a unei furtuni exceptionale…

- Intr-o postare pe rețelele de socializare Primaria comunei Coaș anunța decesul fostului primar, Sabin Raț. ”Nu putem decat sa fim alaturi de familia fostului primar al Comunei Coaș, domnul Sabin Raț, in aceste momente de grea incercare, asigurand-o ca toate gandurile și rugaciunile noastre sunt alaturi…

- Vremea va fi mai calda decat de obicei in aproape toata tara in ultima zi a acestui an si in prima din 2022, chiar daca temporar va ploua in unele zone, iar temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 12 grade Celsius, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Iris Titineanu, meteorologul de serviciu al…

- Traficul rutier se desfasoara in condiții de iarna. Zapada framantata cu grosimea pana la 4 cm se gasește depusa pe DN18, in Pasul Gutai și Pasul Prislop, respectiv pe DN17C, Dealul Stefanitei, DJ 109 F, intre Lapuș și Baiuț! S-a acționat de catre angajații de la SC Drumuri și Poduri cu 72 de utilaje…

- Cei 103 ani de la infaptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia au fost sarbatoriți miercuri, 1 decembrie, printr-o ceremonie care a avut loc in Piața Victoriei din Targu Mureș. Evenimentul a fost organizat de Instituția Prefectului – Județul Mureș, in parteneriat cu Primaria municipiului Targu Mureș, Consiliul…

- Primaria municipiului Targu Mures organizeaza deschiderea oficiala a celor doua patinoare ale orasului, dupa cum urmeaza: vineri, 26 noiembrie, de la ora 14.00 – patinoarul din Cetatea Medievala, și sambata, 27 noiembrie, de la ora 14.00 – patinoarul din Parcul Municipal. "In deschiderea evenimentelor…

- Primaria orașului Sovata a atribuit, in data de 15 noiembrie 2021, firmei Moldocor SRL Piatra Neamț, un contract in valoare de 8.179.016 de lei, fara TVA, pentru proiectarea și execuția lucrarilor cu tema "Amenajare Centru Cultural și Zona pietonala centrala in orașul Sovata", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Incepand cu luna noiembrie 2021, locuitorii cartierului Luduș-Est beneficiaza de un nou obiectiv de investiții destinat copiilor și tinerilor din cartier. Spațiul de recreere multifuncțional cuprinde un teren de sport cu gazon natural și un loc de joaca pentru copii dotat cu instalații moderne de joaca.…