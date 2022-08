Stiri pe aceeasi tema

- Un turist roman spune ca a fost dezamagit total de vacanța petrecuta in Bulgaria la Sunny Beach, intr-un hotel de 4 stele la all inclusive. Pentru tot a platit 1.000 de euro și tot ce a gasit in stațiune l-a indispus. „Sunny Beach – Hotel Neptun **** aflat pe plaja- all inclusive – 1000 euro…

- Mirela Vaida se afla de mai bine de cinci zile in vacanța, in Egipt. Vedeta, soțul ei, Alexandru Vaida, și cei trei copii ai lor au experimentat diverse activitați, iar prezentatoarea are numai cuvinte de lauda. Intr-o postare pe Facebook, Mirela Vaida a dezvaluit cat de bine se simte in vacanța. Toți…

- Pachete vacanța 2022: Care este diferența dintre ultra all inclusive și all inclusive Pachete vacanța 2022: Care este diferența dintre ultra all inclusive și all inclusive Iata ce inseamna, de fapt, ultra all inclusive si de ce e bine sa fii foarte atent atunci cand semnezi contractul cu agentia de…

- Laura Cosoi a plecat in prima vacanța cu trei copii de cand a nascut-o pe micuța Lara. Actrița și Cosmin Curticapean, soțul ei, au ales un sejur pe litoralul bulgaresc. Ea a explicat pe Facebook de ce au facut aceasta alegere. Laura Cosoi nu iși petrece vacanța pe litoralul romanesc, nici in vreo destinație…

- Amalia Enache se bucura de o vacanța de 5 stele pe litoralul din Bulgaria. Celebra prezentatoare TV și-a luat fiica, pe Alma, și au plecat in concediu la un resort premium all inclusive. Ce a descoperit vedeta, deindata ce a ajuns la bulgari. A ramas cu gura cascata. Unde s-a dus Amalia Enache in vacanța…

- Amalia Enache se afla zilele acestea intr-o vacanța pe litoralul bulgaresc. A postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare de acolo, astfel ca fanii ei au intrebat-o de ce a ales Bulgaria, nu Romania sau alte destinații. Prezentatoarea de la Pro TV a explicat pe larg ca a preferat o destinație…

- Myrtos Beach, plaja din Grecia care e la o ora și 30 de minute de Romania! Chiar daca prețurile au crescut, și in acest an turiștii romani au ales plajele din Grecia. Printre acestea se afla și plaja din Grecia care e la o ora și 30 de minute de Romania. Am putea spune ca […] The post Plaja din Grecia…

- Ceea ce trebuia sa fie o vacanța de zece zile intr-o stațiune egipteana insorita de la Marea Roșie pentru managerul ucrainean Oleksandr Golovkin și familia sa, a durat mai mult de 100 de zile, ceea ce i-a pus pe cei care acum sunt refugiați in incertitudine, in condițiile in care razboiul din țara lor…