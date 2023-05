Stiri pe aceeasi tema

- FARUL - RAPID 7-1. Echipa lui Gheorghe Hagi a ajuns la 46 de puncte, cu 6 peste FCSB și 8 peste CFR Cluj. Constanțenii sunt singurii care stau la mana lor in lupta la titlu și pot chiar deveni campioni etapa viitoare. Farul se deplaseaza la Craiova, pentru meciul cu Universitatea, pe 13 mai, in etapa…

- FC U Craiova a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, intr-un meci din etapa a sasea a fazei play-out a Superligii de fotbal.

- In etapa precedenta, FCU 1948 Craiova a remizat in deplasare cu FC Botosani, pe cand Chindia a invins pe teren propriu UTA. Etapa a sasea din turneele play off play out ale Superligii incepe vineri, 28 aprilie, zi in care a fost programata o singura partida, in play out, FCU 1948 Craiova ndash; Chindia…

- Denis Alibec nu va juca in Farul - CFR Cluj din cauza unei accidentari suferite in meciul cu FCSB.Denis Alibec, golgheterul ”marinarilor” nu va juca in partida programata sambata, de la ora 20:30, pentru ca are o leziune fibrilara și nu a putut fi recuperat.Gheorghe Hagi s-a consultat cu medicul și…

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional, l-a laudat pe Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul celor de la Farul, dupa victoria obținuta de „marinari”, scor 3-2, in fața CS Universitații Craiova, in runda a traia din play-off-ul Superligii. Fostul mijlocaș al Stelei a fost impresionat de schimbarile…

- Marcel Pușcaș, președintele FCU Craiova, lasa de ințeles ca meciul Sepsi - CFR Cluj, disputat azi de la 20:30, trebuie supravegheat mai indeaproape. In ultimele ore, cotele la pariuri au prezentat oscilații majore: din outsideri, covasnenii au devenit favoriți! Meciul din aceasta seara are o miza importanta…

- Sanctiune drastica dictata de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal: FC U Craiova 1948 a pierdut la „masa verde”, scor 0-3, partida cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din etapa a 23-a a Superligii, suspendata definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandarile xenofobe ale spectatorilor.…