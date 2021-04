Hackerii se perfecționează: Atacurile pentru extorcarea de bani au crescut cu 767% Numarul de utilizatori Kaspersky care s-au confruntat cu ransomware-uri țintite - malware folosit pentru a extorca bani de la ținte importante, precum corporații, agenții guvernamentale și organizații municipale - a crescut cu 767% din anul 2019 pana in 2020, potrivit Mediafax. Aceasta creștere a ransomware-ului țintit a avut loc odata cu scaderea cu 29% a numarului total de utilizatori afectați de orice fel de ransomware, WannaCry fiind in continuare familia cel mai frecvent intalnita. Acestea sunt printre cele mai importante descoperiri din raportul recent al Kaspersky despre peisajul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

