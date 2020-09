Hackerii profită de începerea anului școlar. Recomandările specialiștilor Specialiștii in securitatea informatica sunt de parere ca hackerii profita de inceperea școlii, avand in vedere ca 40% dintre mesajele trimise pe tema coronavirusului sunt false. Patru din zece dintre mesajele pe tema pandemiei de COVID-19 trimise in prima jumatate a anului au fost false. Atacatorii cibernetici au trimis mesaje in numele guvernelor, bancilor, companiilor de curierat, spitalelor sau institutiilor internationale din domeniul sanatatii. Odata cu inceperea scolilor, specialistii in securitate informatica prevad un nou val de atacuri cibernetice. „Pe fondul reinceperii anului scolar,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

