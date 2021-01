Hackerii au trimis mesaje în numele ministerului Economiei Ministrul Economiei, antreprenoriatului si turismului, Claudiu Nasui, atrage atentia asupra unui risc de frauda cu fonduri europene, precizand ca hackeri au folosit adresa de e-mail contact@anunturi-monitorul-oficial.ro, care nu apartine ministerului sau vreunei institutii sau agentii de stat. Atentie: Risc de frauda! Ieri am aflat ca cineva cu adresa de e-mail contact@anunturi-monitorul-oficial.ro trimite solicitantilor de granturi […] The post Hackerii au trimis mesaje in numele ministerului Economiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

