Hackerii au spart serverele FBI. Au trimis cel puțin 100.000 de e-mailuri în numele agenției americane Serverele de e-mail ale FBI au fost sparte de hackeri, care au folosit accesul pentru a incerca sa discrediteze un expert in securitate. Hackerii au reusit, sambata, sa sparga serverele de e-mail ale FBI. Acestia au trimis, conform unei estimari, cel putin 100.000 de e-mail-uri inainte ca agentia americana sa ia masuri. E-mail-urile trimise de […] The post Hackerii au spart serverele FBI. Au trimis cel puțin 100.000 de e-mailuri in numele agenției americane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

