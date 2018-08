Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a dezvaluit noi incercari ale hackerilor angajați de autoritațile din Rusia sa obțina acces la datele personale ale politicienilor americani implicati in alegerile intermediare din SUA din aceasta toamna. Potrivit Associated Press, marți, compania a raportat ca un grup de hackeri asociati…

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a declarat in Singapore ca activitatile nucleare ale Coreei de Nord nu sunt in acord cu angajamentul luat de liderul nord-coreean, Kim Jong-un, privind dezarmarea nucleara, scrie Reuters. „Kim si-a luat angajamentul de a ajunge la dezarmarea nucleara. Lumea…

- Coreea de Nord continua constructiile la fabrica la care au fost produse primele rachete balistice intercontinentale ale tarii capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear, scrie The Guardian potrivit News.ro . Satelitii americani au fotografii si imagini in infrarosu…

- Rețeaua de electricitate americana a cazut in mainile hackerilor ruși, iar aceștia pot sa provoace pene de curent oricand doresc, susțin oficiali ai guvernului federal citați de The Wall Street Journal. Hackerii, care au spart rețeaua de electricitate americana lucreaza pentru un grup sustinut de statul…

- Twitter a suspendat in doua luni peste 70 de milioane de conturi suspectate ca propaga informatii false, in cadrul luptei sale impotriva activitatilor rau intentionate, a relatat sambata Washington Post, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . Conform cotidianului american, care citeaza date confirmate…

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian, conform news.ro.Comitetul, dominat de republicani, a afirmat…

