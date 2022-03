Hackerii au furat codul sursă al mai multor produse Microsoft Grupul Lapsus$ a pretins ca intrat in posesia unor coduri sursa detinute de Microsoft, precum cele ale produselor Bing si Cortana. Hackeri au postat si o arhiva de aproape 37GB pentru a-si sustine afirmatiile. Microsoft a confirmat incidentul, spunand ca hackerii au compromis un singur cont de utilizator, prin intermediul caruia au furat parti ale mai multor coduri sursa. Alaturi de Bing si Cortana, din al caror cod sursa hackerii ar fi copiat 45%, Microsoft spune ca acestia au reusit sa fure si 90% din codul sursa de la Bing Maps. Gigantul american mai spune ca incidentul nu prezinta un risc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

