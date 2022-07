Stiri pe aceeasi tema

- Statul ungar preia consecvent atribuții ale statului roman in Transilvania investind puternic in educație, infrastructura, culte, mass-media, industrie, in domeniul imobiliar și pentru afaceri. Ungaria susține la noi investiții masive in educație, construcție de gradinițe, școli, universitați, invațamant…

- David Popovici (17 ani) a plecat, acum vreo 10 zile, la Budapesta din postura unui sportiv promitator, iar diseara, dupa ora 21.05, va reveni in tara, fiind deja dublu campion mondial, cu o performanta istorica in CV.

- Dublul campion mondial, la 100 și 200 m liber, David Popovici are o echipa sudata in jurul sau. Preparatorul fizic Dragoș Luscan dezvaluie ce obiective a avut tanarul inotator la Budapesta, cand a fost cel mai incordat și de ce nu ar vrea ca acesta sa devina prea musculos. Din echipa lui David Popovici,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a invins-o pe croata Donna Vekic cu 5-7, 6-3, 6-4.

- MedLife (simbol bursier M), singurul furnizor de servicii medicale private listate la Bursa de Valori a raportat un profit net consolidat de 32 mil. lei pentru T1/2022 si si afaceri de 431 mil. lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ea devine prima jucatoare araba care castiga un turneu din seria WTA 1.000, categoria cea mai ridicata dupa turneele de Mare Slem, și va urca pe locul 7 in lume cu doua saptamani inainte de Roland Garros.

- Jucatoarea tunisiana de tenis Ons Jabeur, numarul 10 mondial, a castigat, sambata, cel mai important titlu din cariera, turneul WTA 1.000 de la Madrid, dupa ce a invins-o in finala pe Jessica Pegula (14 WTA), cu 7-5, 0-6, 6-2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- DUVALL intra in 2022 pe aripile succesului pe care l-a avut cu piesa de debut, „Every Song” ft. bshp, și lanseaza „Good Feeling”, alaturi de Sam Gray. DUVALL a creat prin „Good Feeling” un adevarat imn al optimismului, combinand ritmurile pozitive, care te fac sa te miști, cu versurile pline de semnificație…