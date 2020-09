Stiri pe aceeasi tema

- Experții Consiliului Național al Intreprinderilor private Mici și Mijlocii din Romania au identificat trei mari probleme in aplicarea Ordonanței de Urgența 130/31.07 2020 care prevede sprijin pentru IMM-uri in vederea depașirii crizei economice generate de pandemie. Astfel, specialiștii au identificat…

- Secretarul de stat Liviu Rogojinaru a afirmat, miercuri, intr-o interventie telefonica, in cadrul unei emisiuni la radioul public ca Guvernul are in vedere lansarea Start Tech Innovation, succesorul Start-Up Nation, in luna noiembrie a acestui an. Peste 350 de asociatii si firme au depus la Ministerul…

- Guvernul va mentine inchise piscinele interioare, intrucat este dificil de pastrat distanta fizica in astfel de spatii, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Razvan Parjol, secretar de stat pentru domeniul turismului in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "Hotelurile…

- Guvernul va mentine inchise piscinele interioare, intrucat este dificil de pastrat distanta fizica in astfel de spatii, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Razvan Parjol, secretar de stat pentru domeniul turismului in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

- "Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanta de Urgenta…

- Guvernul discuta în ședința de joi un proiect de OUG privind acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru unele firme care nu au desfațurat activitate în starea de urgența, în contextul crizei COVID-19. Actul normativ se refera la firmele din centrele comerciale mari…

- Oamenii de afaceri din HoReCa ar putea primi 100.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice sau de statii de incarcare pentru masini electrice si electrice hibrid plug-in-proiect. Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri a lansat saptamana trecuta, in consultare publica Proiectul de Ordonanța…

- Virgil Popescu: “Acest miliard de euro pentru IMM-uri se va duce in economie anul acesta.” Ce firme primesc cei mai mulți bani Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat luni seara ca suma de un miliard de euro pentru IMM-uri din pachetul de relansare…