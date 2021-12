Surse oficiale au declarat pentru Talk News, emisiune difuzata de Profit TV, ca deficitul pe cash va fi 5,84% si cel ESA 6,3%. Accentul se va pune pe cresterea colectarii, dar nu la modul conjunctural. Astfel, se va schimba politica de colectare, pentru a avea venituri structurale. Guvernul isi mai propune sa combata evaziunea fiscala, in noua proiectie bugetara pe 2022. In privinta investitiior, Executivul vrea sa pastreze tinta de 7%, insa vor fi finantate doar proiectele mature, astfel incat la final de an Romania sa nu fie obligata sa dea banii inapoi pentru ca nu a reusit sa demareze un proiect…