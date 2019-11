Stiri pe aceeasi tema

- Este aproape sigur. Guvernul Orban va susține o majorare a salariului minim cu 7,2%. Decizia ar urma sa fie luata oficial astazi. Mai mult, Guvernul Orban va elimina salariul diferențiat in funcție de studii. Trei variante de lucru pentru MAJORAREA SALARIULUI MINIM pe economie, analizate de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pana luni Guvernul va avea finalizate scenariile si formulele care stau la baza propunerilor privind cresterea salariului minim, dupa care vor fi declansate negocierile cu partenerii sociali. "Nu pot sa va dau aceasta lamurire (daca salariul minim va fi…

- "Deja am primit pe masa o analiza si așteptam finalizarea studiului de impact. Maine e convocat Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social pentru o prima discutie. Vom veni cu analiza noastra si cu propuneri privind marjele de crestere. evident, trebuie sa tinem cont de factori obiectivi si…

- Dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca se va face o analiza inainte de cresterea salariului minim, fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a oferit mai multe argumente pentru care aceasta crestere ar trebui sa aiba loc de la 1 ianuarie, asa cum este prevazut in legea salarizarii. "ARGUMENTE…

- Obiectivul Guvernului Orban este ca proiectul de hotarare privind stabilirea salariului minim sa fie inaintat in dezbatere si adoptat pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat, luni, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Premierul a avut o intalnire cu ministrul Finantelor,…

- "Astazi, prim-ministrul Ludovic Orban a avut o ședința cu ministrul Finanțelor și ministrul Muncii pentru a fi analizata creșterea salariului minim. A fost evaluata propunerea vechiului Guvern și s-au facut analize asupra impactului pe care aceasta masura va afecta mediul economic. Majorarea…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, ca a facut un grup de lucru la Ministerul Muncii și va ieși cu un proiect in consultare cu Ministerul de Finanțe, privind un nou mod de calcul pentru salariul minim, astfel incat acesta sa poata fi acordat „fara sa existe suspiciunea interferenței politice”.…

- Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar,…