Un proiect de Ordonanța de Guvern prevede eliminarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport a patrimoniului tehnic și cultural al Romaniei – vehiculele istorice, transmite Retromobil Club Romania. Patrimoniul de vehicule istorice al Romaniei numara in prezent aproximativ 10.900 de autovehicule inmatriculate care au fost atestate ca vehicule istorice de catre Retromobil […] The post Guvernul vrea sa anuleze scutirea de impozit pentru mașinile de epoca. La cat va ajunge suma platita pentru un ARO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…