Guvernul vrea creșterea TVA la 9% pentru tranzacțiile cu locuințe Marcel Boloș a declarat ca Guvernul va crește cota TVA pentru tranzacțiile cu locuințe de la 5% la 9%. Tranzacțiile cu locuințe noi, apartamente sau case, pentru care in prezent se aplica o cota redusa de 5% TVA, vor trece la o cota de TVA de 9%, a declarat marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Masura se va regasi in pachetul legislativ care va fi adoptat de Guvern pentru a ține sub control deficitul bugetar. Ministrul a indicat ca in discuțiile din coaliția de guvernare s-a convenit sa nu existe modificari ale cotei standard TVA de 19%, ca TVA pentru energie ramane 5%, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile cu locuințe noi, apartamente sau case, pentru care in prezent se aplica o cota redusa de 5% TVA, vor trece la o cota de TVA de 9%, a declarat marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.Masura se va regasi in pachetul legislativ care va fi adoptat de Guvern pentru a ține sub…

- Tranzacțiile cu locuințe noi, apartamente sau case, pentru care in prezent se aplica cota redusa de 5% TVA, vor trece la o cota de TVA de 9%, a declarat marți, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. - Revenim cu informații -

- „In primul rand aveti dreptate ca se va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Comisia Europeana. De ce? Pentru ca ne aflam in urmatoarea situatie data: Romania are cele mici venituri colectate, undeva la 27% din UE. E cel mai mic procent. Suntem in acea procedura de deficit excesiv, asa cum stim…

- Daniel Fenechiu (PNL) vorbește despre nemultumirile avocatilor. Acestia isi doresc un tratament corect, ca nu isi doresc sa schimbe regulile peste noapte si sa fie gasiti vinovați pentru pagubele bugetare. ”In momentul de fata, avocatura vine dupa o perioada foarte grea, o perioada de un an si jumatate…

- Facturarea electronica va fi obligatorie, de la 1 ianuarie 2024, in Romania pentru toate tranzactiile intre firme, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos. „Lupta impotriva combaterii fraudei si a evaziunii fiscale intra intr-o noua etapa. Datorita unei decizii luate astazi de Consiliului Uniunii…

- ”Lupta impotriva combaterii fraudei si a evaziunii fiscale intra intr-o noua etapa. Datorita unei decizii luate astazi de Consiliului Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2024 facturarea electronica va obligatorie in tara noastra pentru toate tranzactiile intre firme”, a scris, joi seara, pe Facebook,…

- Tichetele de masa majorate de la 1 august ar putea fi taxate cu 10%, adica valoarea CASS. Cat ar fi creșterea reala in acest caz Tichetele de masa, majorate de Guvern de la 30 de lei la 35 de lei incepand cu 1 august, ar urma sa fie taxate cu 10%, adica valoarea contribuției de sanatate (CASS). Masura…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta miercuri, 12 iulie, noi simulari privind eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize. Astfel, prețul mai multor produse ar urma sa creasca din septembrie ca urmare a modificarilor privind TVA-ul.De exemplu, mancarea animalelor de companie…