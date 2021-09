Stiri pe aceeasi tema

- Liga Alesilor Locali ai PNL, condusa de Gheorghe Flutur, anunta joica sustine hotarat Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny" si demersurile premierului Florin Citu ca demersuri pragmatice care tin cont de realitati, argumentand ca 43% din localitati au retele de canalizare, doar…

- Liga Alesilor Locali ai PNL susține hotarat Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny" și demersurile premierului Florin Cițu ca demersuri pragmatice care țin cont de realitați, susține președintele Ligii Alesilor Locali PNL, Gheorghe Flutur. „Doar 43% din localitați au rețele…

- Presedintele Ligii Alesilor Locali ai PNL, Gheorghe Flutur, anunta ca structura pe care o conduce sustine Programul "Anghel Saligny" si demersurile premierului pe aceasta tema. "Liga Alesilor Locali ai PNL sustine hotarat Programul National de Investitii (PNI) 'Anghel Saligny'…

- Cițu a decis sa il remanieze pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pe care il acuza ca se opune reformelor. ”Acum cateva minute am trimis președintelui Romaniei cererea de revocare din funcția de Ministru de Justitie a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta in Guvernul Romaniei miniștri care sa se opuna…

- Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, Ionut Mosteanu, a facut un apel la prim-ministrul Florin Citu sa nu adopte in cadrul sedintei de guvern de miercuri seara proiectul privind Programul National de Investitii "Anghel Saligny". "Fac un apel la premierul Citu sa nu arunce tara in criza printr-o…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca USR-PLUS santajeaza cu Sectia Speciala si a subliniat ca "politica nu se poate face pe conditionari si santaj" si ca nu este timp de "jocuri politice", in contextul discutiilor cu privire la Programul National de Investitii "Anghel Saligny". …

- Scandal intre PNL și USR-PLUS din cauza programului ”Anghel Saligny”, de 50 de miliarde de lei. Barna ameninta cu motiunea de cenzura. UPDATEScandal intre PNL și USR-PLUS din cauza programului ”Anghel Saligny”, de 50 de miliarde de lei. Barna ameninta cu motiunea de cenzura Scandal in ședința de…

- Cițu inlocuiește PNDL cu programul de investiții “Anghel Saligny”. Promite bani pentru dezvoltarea localitaților. Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, Programul national de investitii “Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei si se va intinde pe cel putin 6 ani, a…