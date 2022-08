Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba vineri creșterea salariilor in sistemul public, o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și cu discuțiile avute cu partenerii sociali, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern.

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…

- Ministrul a fost intrebat la Palatul Victoria despre riscul intrarii Romaniei in recesiune. ”Situatia este complicata inca de la preluarea mandatului actualului Guvern, era complicata si inainte, a devenit si mai complicata mai ales din februarie, cand a aparut si conflictul din Ucraina. Riscuri de…

- Rectificarea bugetara a tinut cont, in principal, de finantarea pachetelor de sprijin pentru economie si pentru cetateni aprobate de Guvern in acest an, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu. In principal, trebuie sa specificam ca pentru aceasta rectificare s-a avut clar in vedere modul in care…

- ”Cred ca este important sa subliniem si faptul ca, pe baza deciziilor luate pana in acest moment si analizelor la nivelul Ministerului de Finante, am reusit ca, la finele lunii iulie, sa asiguram rambursarea de TVA. Desi am plecat de la o valoare neasigurata in buget de peste doua miliarde de lei, in…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…