Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de lege privind energia eoliana offshore, potrivit agerpres.ro. “Prin promovarea prezentei legi, Romania va asigura cadrul legislativ primar pentru dezvoltarea investitiilor in domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagra. Stabilirea unui cadru legislativ si fiscal adecvat este esentiala in dezvoltarea energiei eoliene offshore, in contextul actual […]