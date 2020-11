Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, proiect de act normativ care vizeaza instituirea cadrului general in privinta acordarii asistentei medicale prin telemedicina. ‘Prin prezentul…

- Guvernul spaniol se gandeste sa prelungeasca schema de linii de credit garantate de stat pana dincolo de luna decembrie si de asemenea pregateste masuri de sprijin pentru sustinerea sectorului ospitalitatii, au declarat joi pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar."In prezent sunt…

- Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum si…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, noi masuri in domeniul accesului la servicii medicale si in acordarea concediilor medicale. Astfel, va fi implementat un subprogram pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist in cadrul Programului…

