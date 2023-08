Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean aloca peste 1,2 miliarde de grivne (aproximativ 29,8 milioane de euro) in vederea construirii de fortificatii in regiunile din nord-estul Ucrainei, anunta marti premierul ucrainean Denis Smihal, relateaza CNN. ”La cererea administratiilor militare regionale din Harkov si Cernihiv,…

- Guvernul ucrainean va construi noi fortificații și infrastructura militara in regiunile de nord-est care se invecineaza cu Rusia și Belarus, cu aproape 35 de milioane de dolari, a anunțat marți, 15 august, premierul Denis Șmihal, potrivit Reuters și CNN.„La cererea administrațiilor militare regionale…

- CEO-ul Armin Papperger a declarat ca Rheinmetall a primit primele comenzi majore, ceea ce inseamna ca guvernele au inceput sa isi respecte angajamentele de a accelera achizitiile militare. ”Recent am semnat contracte cu un volum de comenzi de peste 7 miliarde de euro intr-o singura saptamana, un nou…

- Kievul a afirmat miercuri ca a lovit un post de comanda rusesc in orașul Nova Kakhovka, in timp ce armata ucraineana iși intensifica activitatea in regiunea Herson din sudul țarii, pe fondul unei contraofensive de amploare, relateaza CNN . Nova Kahovka este situat pe malul estic ocupat al raului Nipru,…

- Armata ucraineana a obtinut noi castiguri pe teren in apropierea orasului Bahmut din est, controlat de Rusia, a indicat vineri Ministerul ucrainean al Apararii, citat de dpa, conform"Pe flancul sudic, in pofida focului puternic de artilerie si a minelor, fortele noastre continua sa avanseze pas cu…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat un responsabil al Casei Albe. „Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea” instalatiilor si mijloacelor de transport ale cerealelor Ucrainei „pentru a include…

- Presedintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a prezentat marti, 20 iunie, un pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 50 de miliarde de euro, suma eșalonata pe o perioada de patru ani, relateaza Reuters și Hotnews . „Propunem o facilitate pentru Ucraina pentru urmatorii patru ani,…

- Armata ucraineana „inainteaza" pe front, in pofida unei „rezistente puternice" a trupelor ruse, mai ales in sud, anunta intr-o conferinta de presa adjuncta ministrului ucrainean al Apararii Ganna Maliar, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fortele ucrainene au avansat cu „peste trei kilometri" in ultimele…