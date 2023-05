Guvernul, surd la revendicările sindicaliștilor de la metrou Guvernul va aproba in ședința de azi proiectul de Hotarare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Metrorex. Acest act normativ va neglija principalele revendicari ale sindicaliștilor. Guvernul va aproba proiectul de buget al Metrorex, una dintre cerințele sindicaliștilor, insa acest act normativ nu conține creșteri salariale, creșteri de personal și bani suplimentari pentru acoperirea pierderilor. Conform proiectului, caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

