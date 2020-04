Guvernul spaniol solitică negocieri cu SUA în privința Venezuelei Guvernul spaniol a &"examinat cu interes&" propunerea SUA pentru o tranzitie democratica în Venezuela, dar insista asupra sprijinului sau pentru o negociere între venezueleni, pentru care solicita un &"efort special de unitate, generozitate si solidaritate&", informeaza EFE, citat de Agerpres.



Într-un comunicat de presa dat publicitatii joi, ministerul de externe evidentiaza ca Spania a insistat în mod constant asupra necesitatii de reluare a &"eforturilor de negociere&".



Planul prezentat de SUA într-un articol aparut marti în publicatia Wall… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a "examinat cu interes" propunerea SUA pentru o tranzitie democratica in Venezuela, dar insista asupra sprijinului sau pentru o negociere intre venezueleni, pentru care solicita un "efort special de unitate, generozitate si solidaritate", informeaza EFE. Intr-un comunicat de presa dat…

- Prezent la un eveniment televizat care promoveaza planul național de sanatate pentru femei, Nicolas Maduro le-a spus femeilor "sa dea naștere, sa dea naștere". Venezuela se confrunta cu un deficit de hrana și medicamente, pe fondul unei crize economice, iar intre 2013 și 2018, 13% dintre copiii Venezuelei…

- Opozitia venezueleana, majoritara in Adunarea Nationala, a aprobat o lege care urmeaza sa-i permita liderului sau Juan Guaido sa gestioneze circa 80 de milioane de dolari ale statului inghetate in strainatate in cadrul sanctiunilor impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro, transmite AFP.…

- Crucea Rosie a anuntat ca un al cincilea transport de ajutor umanitar a ajuns joi in Venezuela, destinat a ajuta populatia in contextul profundei crize sanitare prin care trece aceasta tara sud-americana, informeaza AFP, citata de Agerpres.42 de tone de materiale medicale și medicamente au ajuns cu…

- Guvernul venezuelean a denuntat miercuri „amenintarile violente” ale presedintelui american Donald Trump, la o zi dupa discursului acestuia în cursul caruia a afirmat ca „tirania” socialistului Nicolas Maduro va fi ''distrusa'', relateaza AFP, citat de Agerpres.„Trump…

- Comunitatea internationala nu trebuie sa abandoneze poporul Venezuelei in lupta lui pentru democratie, a declarat joi liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, in fata sefilor de stat si a liderilor de companii prezenti la Forumul Economic Mondial de la Davos, informeaza dpa. "Trebuie…

- Agenti ai serviciilor de informatii venezuelene (SEBIN) au perchezitionat marti, la Caracas, birourile opozantului Juan Guaido, care se afla in prezent in Europa, a denuntat o deputata a opozitiei, Delsa Solorzano, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Tocmai ni s-a confirmat ca functionari ai SEBIN…

- Un bogat om de afaceri venezuelean, care este anchetat în Statele Unite, l-a prezentat pe Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, tatalui liderului de opoziție al Venezuelei, Juan Guaido, în cadrul unei fastuoase adunari care a avut loc la o proprietate privata din Spania,…